Розклад четвертого дня Олімпіади-2020: українці поборються за п'ять комплектів медалей
Сьогодні, 26 липня, в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020. Українці поборються за п'ять медальних комплектів.
Детальніше про розклад четвертого дня Олімпіади-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
Одна з головних надій України на медаль цього дня лежить на фехтувальниці Ользі Харлан, яка вже має в активі чотири олімпійські нагороди (золото Пекіна-2008, срібло в Ріо-2016 і дві бронзи в Лондоні-2012 і Ріо-2016).
Також за медалі поборються в чоловічому командному розряді наші гімнасти Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун, в парних синхронних стрибках у воду Олег Сербін і Олексій Середа, у стрільбі Ірина Маловічко, а також у важкій атлетиці Каміла Конотоп.
Стрільба з лука
Чоловіки, команди
Українці не представлені
- Матч за бронзу - 10:15
- Матч за золото - 10:40
Спортивна Гімнастика
Чоловіки, командне багатоборство
Україна представлена чотирма гімнастами: Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун.
- Фінал - 13:00
Бадмінтон
Жінки, Одиночний розряд, Груповий етап
- Марія Улітіна (Україна) - Фабіана Сілва (Бразилія) - 6:40
Гребний слалом
Чоловіки, каное
Українці не представлені
- Фінал-9:45
Велоспорт
Чоловіки, маунтінбайк, крос-кантрі
Українці не представлені
- Фінал-9:00
Стрибки у воду
Чоловіки, синхронні стрибки, 10 м
Українці: Олег Сербін / Олексій Середа
- Фінал-9:00
Фехтування
Жінки, шабля
Українка: Ольга Харлан стартує з 1/32 фіналу, поєдинок запланований на 3:55, противник невідомий
- Матч за бронзу - 13:50
- Матч за золото - 14:45
Чоловіки, Рапіра
Українці не представлені
- Матч за бронзу - 14:15
- Матч за золото - 15:10
Дзюдо
Жінки, до 57 кг
Українки не представлені
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Чоловіки, до 73 кг
Українці не представлені
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Стрільба
Жінки, пістолет, 10 м
Українка: Ірина Маловичко
- Кваліфікація-3:00
- Фінал-8:50
Чоловіки, пістолет, 10 м
Українці не представлені
- Кваліфікація-4:00
- Фінал-9:50
Скейтбординг
Жінки, стріт
Українки не представлені
- Фінал - 8:25
Плавання
Жінки, Батерфляй 100 м
Українки не представлені
- Фінал-4:30
Чоловіки, брас 100 м
Українці не представлені
- Фінал-7:12
Жінки, вільний стиль 400 м
Українки не представлені
- Фінал - 7:20
Чоловіки, естафета 4х100 м
Україна не представлена
- Фінал-8:05
Чоловіки, Батерфляй 200 м
Українці: Денис Кесіль, Ігор Трояновський
- Кваліфікація - 13:20-13: 30
Настільний теніс
Чоловіки, Одиночний розряд, 2-й раунд
- Лей Коу (Україна) - Омар Ассар (Єгипет) - 6:00
Парний розряд, мікс
Українці не представлені
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Тхеквондо
Жінки, до 67 кг
Українки не представлені
- Бій за бронзу а-14:30
- Бій за бронзу В-15:00
- Бій за золото - 15:30
Чоловіки, до 80 кг
Українці не представлені
- Бій за бронзу а - 14:45
- Бій за бронзу В-15:15
- Бій за золото - 15:45
Теніс
Жінки, Одиночний розряд, другий раунд
- Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томльянович (Австралія) - приблизний час 8:00
Жінки, Парний розряд, другий раунд
- Кіченок / Кіченок (Україна) - Еррані / Паоліні (Італія) - 8:00
Тріатлон
Чоловіки, Одиночний розряд
Українці не представлені
- Фінал-старт 0:30
Важка атлетика
Жінки, до 55 кг
Українка: Каміла Конотоп
- Фінальна частина - 13:50
Ключові події Олімпійських ігор в Україні транслюються телеканалом "UA: Перший" та на сайті "Суспільне спорт".