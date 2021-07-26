Розклад четвертого дня Олімпіади-2020: українці поборються за п'ять комплектів медалей

Сьогодні, 26 липня, в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020. Українці поборються за п'ять медальних комплектів.

Одна з головних надій України на медаль цього дня лежить на фехтувальниці Ользі Харлан, яка вже має в активі чотири олімпійські нагороди (золото Пекіна-2008, срібло в Ріо-2016 і дві бронзи в Лондоні-2012 і Ріо-2016).

Також за медалі поборються в чоловічому командному розряді наші гімнасти Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун, в парних синхронних стрибках у воду Олег Сербін і Олексій Середа, у стрільбі Ірина Маловічко, а також у важкій атлетиці Каміла Конотоп.

Стрільба з лука

Чоловіки, команди

Українці не представлені

Матч за бронзу - 10:15

Матч за золото - 10:40

Спортивна Гімнастика

Чоловіки, командне багатоборство

Україна представлена чотирма гімнастами: Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун.

Фінал - 13:00

Бадмінтон

Жінки, Одиночний розряд, Груповий етап

Марія Улітіна (Україна) - Фабіана Сілва (Бразилія) - 6:40

Гребний слалом

Чоловіки, каное

Українці не представлені

Фінал-9:45

Велоспорт

Чоловіки, маунтінбайк, крос-кантрі

Українці не представлені

Фінал-9:00

Стрибки у воду

Чоловіки, синхронні стрибки, 10 м

Українці: Олег Сербін / Олексій Середа

Фінал-9:00

Фехтування

Жінки, шабля

Українка: Ольга Харлан стартує з 1/32 фіналу, поєдинок запланований на 3:55, противник невідомий

Матч за бронзу - 13:50

Матч за золото - 14:45

Чоловіки, Рапіра

Українці не представлені

Матч за бронзу - 14:15

Матч за золото - 15:10

Дзюдо

Жінки, до 57 кг

Українки не представлені

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Чоловіки, до 73 кг

Українці не представлені

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Стрільба

Жінки, пістолет, 10 м

Українка: Ірина Маловичко

Кваліфікація-3:00

Фінал-8:50

Чоловіки, пістолет, 10 м

Українці не представлені

Кваліфікація-4:00

Фінал-9:50

Скейтбординг

Жінки, стріт

Українки не представлені

Фінал - 8:25

Плавання

Жінки, Батерфляй 100 м

Українки не представлені

Фінал-4:30

Чоловіки, брас 100 м

Українці не представлені

Фінал-7:12

Жінки, вільний стиль 400 м

Українки не представлені

Фінал - 7:20

Чоловіки, естафета 4х100 м

Україна не представлена

Фінал-8:05

Чоловіки, Батерфляй 200 м

Українці: Денис Кесіль, Ігор Трояновський

Кваліфікація - 13:20-13: 30

Настільний теніс

Чоловіки, Одиночний розряд, 2-й раунд

Лей Коу (Україна) - Омар Ассар (Єгипет) - 6:00

Парний розряд, мікс

Українці не представлені

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Тхеквондо

Жінки, до 67 кг

Українки не представлені

Бій за бронзу а-14:30

Бій за бронзу В-15:00

Бій за золото - 15:30

Чоловіки, до 80 кг

Українці не представлені

Бій за бронзу а - 14:45

Бій за бронзу В-15:15

Бій за золото - 15:45

Теніс

Жінки, Одиночний розряд, другий раунд

Еліна Світоліна (Україна) - Айла Томльянович (Австралія) - приблизний час 8:00

Жінки, Парний розряд, другий раунд

Кіченок / Кіченок (Україна) - Еррані / Паоліні (Італія) - 8:00

Тріатлон

Чоловіки, Одиночний розряд

Українці не представлені

Фінал-старт 0:30

Важка атлетика

Жінки, до 55 кг

Українка: Каміла Конотоп

Фінальна частина - 13:50

Ключові події Олімпійських ігор в Україні транслюються телеканалом "UA: Перший" та на сайті "Суспільне спорт".