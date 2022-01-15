Коли пройде зимова Олімпіада-2022: дата

XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого . Церемонія відкриття змагань відбудеться на національному стадіоні столиці Китаю "Пташине гніздо".

Детальніше про зимові Олімпійські ігри в Пекіні - в матеріалі РБК-Україна .

Церемонії відкриття і закриття Олімпіади в Пекіні

Початок XXIV зимових Олімпійських ігор 2022 року ознаменує церемонія відкриття. Вона пройде в Пекіні в п'ятницю, 4 лютого на національному стадіоні "Пташине гніздо".

Змагання триватимуть трохи більше двох тижнів. У неділю, 20 лютого, в столиці Китаю відбудеться закриття Олімпіади-2022. Церемонія також пройде на Національному стадіоні.

Варто відзначити, що Пекін - це перше місто в історії проведення олімпіад, яке прийме літні та зимові ігри.

Фото: церемонія відкриття Зимової Олімпіади в Пекіні пройде на стадіоні "Пташине гніздо" (olympics.com)

Логотип, талісман та медалі Олімпіади-2022

Офіційний логотип зимової Олімпіади в Пекіні був представлений в грудні 2017 року. Його основна частина - звивиста стрічка, яка символізує гірські хребти Китаю, лижні траси і катки. У верхній частині вона нагадує фігуру ковзаняра, в нижній - силует лижника.

Фото: логотип зимової Олімпіади в Пекіні (olympics.com)

"Разом заради спільного майбутнього" (Together for a Shared Future) - це офіційний девіз зимової Олімпіади-2022.

Талісманом Олімпіади стала панда на ім'я Бін Дунь Дунь. Вона одягнена в крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр. Яскраві різнокольорові кільця навколо мордочки панди символізують льодові та снігові арени Пекіна, облаштовані за новітніми технологіями. Сердечко на лівій лапі означає гостинність Китаю.

Фото: талісман Олімпіади в Пекіні (olympics.com)

На Олімпіаді в Пекіні пройдуть змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Під час Ігор розіграють 109 комплектів медалей.

Медалі Олімпіади мають класичну круглу форму. Вони отримали назву "Тонг Ксінь", що означає "Разом як єдине ціле".

На лицьовій стороні медалей в центрі вигравірувані олімпійські кільця, а навколо них напис: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. Її оточує візерунок з льоду, снігу і хмар.

На зворотному боці медалі в центрі розміщена емблема Олімпіади, а навколо неї вигравірувано повну назву ігор китайською мовою.

Фото: медалі зимової Олімпіади-2022 (olympics.com)

Де пройдуть Олімпійські ігри в Пекіні

Олімпійські старти пройдуть у трьох кластерах. Крім Пекіна змагання приймуть міста Яньцин і Чжанцзякоу.

У Пекіні, як згадувалося вище, на Національному стадіоні пройдуть церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2022. Змагання приймуть інші спортивні об'єкти столиці Китаю:

Державний палац спорту Пекіна - тут пройдуть матчі з хокею із шайбою (чоловіки);

Кадилак Центр - хокей із шайбою (жінки);

Столичний Палац спорту - фігурне катання, шорт-трек;

Пекінський національний плавальний комплекс - керлінг;

Національний ковзанярський стадіон;

Трамплін "Біг-ейр Шоген" - лижі та сноуборд.

Яньцин

Яньцин розташований в гірській місцевості в 75 кілометрах на північний захід від Пекіна. Тут пройдуть змагання з гірських лиж, бобслею, скелетону і санного спорту.

Фото: Олімпійські об'єкти в Яньцині (twitter.com/canadawoodgroup)

Чжанцзякоу

Чжанцзякоу - Лижний курорт Китаю. Знаходиться в провінції Хебей в 180 кілометрах на північний захід від Пекіна. Місто і китайську столицю пов'язує нова залізнична гілка, що дозволяє за годину дістатися до Олімпійських об'єктів. Тут пройдуть змагання з лижних перегонів і двоборства, біатлону, стрибків з трампліну і фрістайлу.