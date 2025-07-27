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МОК не исключает участия россиян и белорусов в зимней Олимпиаде-2026

Воскресенье 27 июля 2025 13:15
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МОК не исключает участия россиян и белорусов в зимней Олимпиаде-2026 Фото: президент МОК Кирсти Ковентри (olympics.com)
Автор: Наталья Юрченко

Международный олимпийский комитет не исключает, что спортсменам из России и Беларуси разрешат принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года. Однако они должны выступать под "нейтральным" флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента МОК Кирсти Ковентри, которую цитирует SkiNordique.

По ее словам, МОК пока не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине. Но предварительно это возможно, если критерии их участия будут такими же, как и на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Мы не будем спешить относительно встреч в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", - сказала Ковентри.

Для участия в Парижской Олимпиаде россияне и белорусы должны были соответствовать строгим критериям - квалифицироваться по спортивному признаку, доказать, что они не поддерживают войну РФ против Украины и не имеют связей с военными.

Группа экспертов проверяла их профили. К соревнованиям допускались только те, кто был утвержден как "нейтральные индивидуальные спортсмены".

Олимпиада-2026

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Олимпийские игры, которые пройдут в Италии (Кортина д'Ампеццо ранее принимала зимние Олимпийские игры 1956 года), и первые, проводимые в Милане.

Напомним, что в США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде.

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