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Официально. Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет

Милан, Четверг 03 июля 2025 12:39
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Официально. Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет Фото: На Олимпиаде сыграют сильнейшие (x.com/NHL)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация хоккея (ИИХФ) подписала окончательное соглашение с Национальной хоккейной лигой и Ассоциацией игроков НХЛ относительно участия в Олимпийских играх-2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Возвращение через 12 лет

Олимпиада-2026 - станет первым турниром, где выступят сильнейшие хоккеисты мира, за последние 12 лет, начиная с 2014-го. Затем НХЛ не отпускала игроков на Игры 2018 и 2022 годов из-за разногласий с МОК и Международной федерацией.

"Это выдающийся день для международного хоккея и для фанатов по всему миру. Мы смогли объединить усилия, чтобы вернуть игроков НХЛ на Олимпиаду", - заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Соглашение также открывает путь к участию игроков НХЛ на Олимпиаде-2030, которую планируют провести во французских Альпах.

Кто сыграет на Олимпиаде

В Олимпийских играх 2026 года примут участие 12 сборных:

  • Дания
  • Италия
  • Канада
  • Латвия
  • Германия
  • Словакия
  • США
  • Финляндия
  • Франция
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция

Сборная США первой из стран-участниц обнародовала предварительную заявку из игроков НХЛ. В список в частности попали: Джек Эйхель, Куинн Хьюз, Остон Мэтьюз, Чарли Макевой, а также братья Брэйди и Мэтью Ткачук.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, а хоккейные соревнования начнутся 11 февраля. Турнир обещает стать одним из самых сильных за всю историю.

Ранее сообщили, с кем может сыграть чемпион Украины - "Кременчуг" в хоккейном еврокубке.

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