Олимпиада-2024: итоги дня 8 августа и медальный зачет
Очередной день соревнований на Олимпийских играх в Париже завершился. 8 августа копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Нидерландка Шарон ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.
Украинец Парвиз Насибов проиграл финал греко-римской борьбы Саиду Эсмаили Лейвеси из Ирана. Решающая схватка в категории до 67 кг подготовила драматический сценарий. Сначала вел украинский борец (3:0), затем – соперник, а финальный отрыв чемпиона составил один балл.
Узбекский боксер Хасанбой Дусматов выиграл "золото" в категории до 51 кг. В финале он одолел француза Билала Беннама. Победу по итогам трех раундов судьи единогласно отдали теперь двукратному олимпийскому чемпиону.
В весовой категории до 54 кг среди женщин триумфовала Чхан Юань. Китаянка победила Хатидже Акбас из Турции. Поединок длился все три раунда, а судейская коллегия отдала золотую медаль единогласно.
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Соединенные Штаты остались лидером общего зачета команд. Американские спортсмены завоевали 30 золотых наград и 103 медали в целом. Сборная Китая выиграла на одно "золото" меньше (73 награды). На третьей позиции осталась Австралия, представители которой завоевали 18 золотых медалей. Сборная Украины по итогам дня закрыла топ-15, имея в активе десяток наград.
К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.
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