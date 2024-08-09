Олимпиада-2024: итоги дня 8 августа и медальный зачет

Очередной день соревнований на Олимпийских играх в Париже завершился. 8 августа копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Нидерландка Шарон ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.

Украинец Парвиз Насибов проиграл финал греко-римской борьбы Саиду Эсмаили Лейвеси из Ирана. Решающая схватка в категории до 67 кг подготовила драматический сценарий. Сначала вел украинский борец (3:0), затем – соперник, а финальный отрыв чемпиона составил один балл.

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов выиграл "золото" в категории до 51 кг. В финале он одолел француза Билала Беннама. Победу по итогам трех раундов судьи единогласно отдали теперь двукратному олимпийскому чемпиону.

В весовой категории до 54 кг среди женщин триумфовала Чхан Юань. Китаянка победила Хатидже Акбас из Турции. Поединок длился все три раунда, а судейская коллегия отдала золотую медаль единогласно.

Другие финалы одной строкой

австрийцы Лаура Вадлау и Лукас Мер выиграли соревнования двоек-динги

итальянский дуэт Руджеро Титы и Катерины Марианны Банти победил в первенстве многокорпусных яхт среди смешанных команд

Веддрик Леонардо из Индонезии триумфовал в скалолазании на скорость

китайские гребцы Лю Хао и Цзи Боуэн выиграли заплыв каноэ-двоек

сборная Новой Зеландии победила в заплыве четверок на каяках

Германия триумфовала в соревновании каяков среди мужских четверок.

китаец Се Сии победил в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

тяжелоатлетка из Китая Ло Шифан выиграла "золото" в весовой категории до 59 кг

британская парусница Элеанор Олдридж триумфовала в классе кайт

болгарин Семен Новиков победил в греко-римской борьбе (до 87 кг)

борчиха свободного стиля (до 53 кг) Акари Фуджинами из Японии выиграла "золото"

сборная Нидерландов триумфовала в женском турнире хоккея на траве

новозеландская велосипедистка Эллесс Эндрюс победила в кейрине

француз Бенжамен Тома выиграл индивидуальную гонку в омниуме

Ризки Джунианся из Индонезии завоевал золотую медаль в тяжелой атлетике (до 73 кг)

американка Тара Дэвис-Вудхолл триумфовала в прыжках в длину

пакистанский атлет Аршад Надим выиграл первенство в метании копья

Лецел Тебого из Ботсваны победил в беге на дистанции 200 м

узбек Улугбек Рашитов завоевал золотую награду в тхэквондо (до 68 кг)

американская легкоатлетка Сидни Маклафлин триумфовала в 400 м с барьерами

Ким Ю Джин из Республики Корея выиграла соревнования в тхэквондо (до 57 кг)

американец Грант Холлоуэй победил в беге на 110 м с барьерами

Соединенные Штаты остались лидером общего зачета команд. Американские спортсмены завоевали 30 золотых наград и 103 медали в целом. Сборная Китая выиграла на одно "золото" меньше (73 награды). На третьей позиции осталась Австралия, представители которой завоевали 18 золотых медалей. Сборная Украины по итогам дня закрыла топ-15, имея в активе десяток наград.