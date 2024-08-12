Суперкубок УЕФА, старт Ла Лиги и премьера АПЛ: анонс недели в спорте

Теннисные старты в Огайо Марты Костюк и Даяны Ястремской, битва за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой" из Бергамо, первый матч нового сезона чемпионата Испании для Виктора Цыганкова, а также начало очередной кампании чемпионата Англии состоятся на этой неделе.

Мертенс – Костюк

12 августа, 18:00*, Цинциннати, "Линднер Фэмили", трансляция на YouTube TV

Первая ракетка Украины продолжит подготовку к Открытому чемпионату США на турнире в Огайо. В первом раунде Марта Костюк встретится с представительницей четвертого десятка мирового рейтинга. Элизе Мертенс в этом году пересекалась с украинкой на Australian Open и постарается взять реванш. Впрочем, фавориткой поединка остается Костюк. Минимальной задачей для нее будет выход в 3-й раунд, где сетка подготовила интересный матч против польской теннисистки Иги Свентек.

Мухова – Ястремская

12 августа, 18:00*, Цинциннати, "Линднер Фэмили", трансляция на YouTube TV

Две представительницы топ-30 классификации Женской теннисной ассоциации сойдутся в первом круге Cincinnati Open. Даяна Ястремская после сенсационного выступления на Australian Open в начале года стремится закрепить хороший сезон еще и классным перформансом в Нью-Йорке. Для этого нужно качественно подготовиться, в том числе и в Огайо. С чешкой Каролиной Муховой она не встречалась 6 лет, а проверка актуальной формы на фоне соперницы того же уровня будет показательной.

Фото: Даяна Ястремская вернулась в Цинциннати после годовой паузы (Getty Images)

"Реал" – "Аталанта"

14 августа, 22:00, Варшава, "Народовы", трансляция на MEGOGO

Всегда нацеленный на трофеи мадридский "Реал" новый сезон начнет матчем за Суперкубок УЕФА. Команда Карло Анчелотти с украинцем Андреем Луниным в обойме встретится с победителем Лиги Европы. Бергамаски перед стартом новой кампании потеряла основного форварда Джанлуку Скамакку, но быстро заменили его другим нападающим сборной Италии – Матео Ретеги. Но все камеры в этот вечер будут направлены не на "Аталанту", а на новичка "сливочных" Килиана Мбаппе.

"Бетис" – "Жирона"

15 августа, 22:30, Севилья, "Бенито Вильямарин", трансляция на MEGOGO

Отшумели Олимпийские игры, но телеэкраны заполонят ведущие футбольные чемпионаты. Испанская Ла Лига выйдет на старт в четверг, а украинский след болельщики будут искать во втором матче дня. Виктор Цыганков уже без соотечественника Артема Довбика поведет в бой обновленную "Жирону" в Севилье. "Красно-белым" уместно будет набирать максимум очков в стартовых турах, пока не началась борьба на два фронта с дебютом в основной сетке Лиги чемпионов.

Фото: Виктор Цыганков во время одного из спаррингов "жирондинцев" (x.com/GironaFC)

"Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм"

16 августа, 22:00, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

Вот уже несколько лет новый сезон английской Премьер-лиги начинается в пятницу. В этот раз на старт самая жадная лига мира выйдет в Манчестере. Местный "Юнайтед" с трансферами более чем на 100 млн евро встретится с "Фулхэмом". Лондонцы провели более спокойное лето, но имеют опыт побед на "Олд Траффорд". В феврале "коттеджеры" здесь неожиданно вырвали победу в добавленное время. Звездный новичок "Фулхэма" Эмиль Смит-Роу не прочь повторить сценарий.

* – ориентировочное начало поединка