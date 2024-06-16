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Олимпийская сборная Украины триумфовала на Тулонском турнире

Салон-де-Прованс, Воскресенье 16 июня 2024 21:36
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Олимпийская сборная Украины триумфовала на Тулонском турнире Фото: "Сине-желтые" не потерпели ни одного поражения на протяжении соревнований (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 одолела молодежную сборную Кот-д'Ивуара в серии пенальти финала Турнира Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Турнир Мориса Ревелло, финал

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пенальти – 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

"Сине-желтые" немного неожиданно повели в дебюте встречи. Помогла ошибка обороны "слонов". Шостак подхватил мяч после опрометчивых действий соперника и хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером ивуарийцев.

На рубеже первой и второй трети поединка подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество. В этот раз сработала связка Сикана и Хланя. Нападающий донецкого "Шахтера" с защитниками на спине ворвался в штрафную Кот-д'Ивуара U-20 и сбросил в сторону на партнера, а вингер гданьской "Лехии" пробил в пустые ворота.

Однако в составе ивуарийской команды нашелся герой. Нападающий французского "Страсбура" Уотро оформил дубль, вернув молодежку родины в игру. Он дважды замыкал фланговые прострелы партнеров – с правого и левого края соответственно. В конце концов, основное время завершилось ничьей.

В серии пенальти развернулась драма. Хлань не реализовал первый же одиннадцатиметровый Украины. Однако вскоре промахнулся ивуариец Куасси. Решающими стали шестые удары. Сначала Фесюн парировал удар Зогбе, а затем Батагов уверенным выстрелом принес победу "сине-желтым".

Итак, сборная Украины U-23 с первой попытки выиграла Тулонский турнир. Престижные молодежные соревнования на французской земле празднуют 50-летний юбилей в этом году. "Сине-желтые" до сих пор никогда не выступали на Турнире Мориса Ревелло.

К слову, ранее подготовили превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

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