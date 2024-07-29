Олимпиада-2024: итоги дня 29 июля и медальный зачет

Кореянка Бан Хье Дзин триумфовала в женских соревнованиях с пневматической винтовкой. Она повторила олимпийский рекорд с результатом 251,8 балла. Дополнили подиум Хуан Юйтин из Китая и швейцарка Одри Гонья.

Зато китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.

Сборная Японии опередила Китай в командном турнире по спортивной гимнастике. Судьбу "золота" решили полбалла преимущества. Бронзовые награды забрали США, а сборная Украины финишировала на 5-й строчке.

Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала для Украины первую медаль Игр-2024. Украинка выиграла "бронзовый" поединок у корейской шпажистки Чои Сибин. Золотую награду в дисциплине завоевала француженка Манон Брюне.

Другие финалы одной строчкой

в конном троеборье первенство завоевала сборная Великобритании

китаец Шен Лихао завоевал "золото" в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) среди мужчин

британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по кросс-кантри маунтинбайка

всадник Михаэль Юнг из Германии получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья

азербайджанец Хидаят Гейдаров триумфовал в соревнованиях по дзюдо (до 73 кг)

канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)

японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)

Республика Корея выиграла командное первенство мужчин в стрельбе из лука

французский каноист Николя Жестен получил "золото" в одиночном гребном слаломе

Саммер Макинтош из Канады триумофвала на 400-метровке комплексным стилем

румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 м вольным стилем в плавании

итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке на спине

Татяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на 100 м на спине

австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем

гонконгский фехтовальщик Чонг Калун триумфовал в соревнованиях с рапирой

Япония осталась лидером общего медального зачета Олимпиады-2024. Атлеты Страны восходящего солнца в общей сложности завоевали 12 наград, половина из которых – золотые. В спину японцам дышат сборные Франции, Китая, Австралии и Республики Корея (по 5 золотых медалей).