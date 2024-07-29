RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпиада-2024: итоги дня 29 июля и медальный зачет

Фото: Ольга Харлан завоевала "бронзу" Игр-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Третий соревновательный день на летней Олимпиаде в Париже завершился. 29 июля разыграли девятнадцать комплектов наград, а сборная Украины открыла счет выигранных медалей.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Кореянка Бан Хье Дзин триумфовала в женских соревнованиях с пневматической винтовкой. Она повторила олимпийский рекорд с результатом 251,8 балла. Дополнили подиум Хуан Юйтин из Китая и швейцарка Одри Гонья.

Зато китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.

Сборная Японии опередила Китай в командном турнире по спортивной гимнастике. Судьбу "золота" решили полбалла преимущества. Бронзовые награды забрали США, а сборная Украины финишировала на 5-й строчке.

Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала для Украины первую медаль Игр-2024. Украинка выиграла "бронзовый" поединок у корейской шпажистки Чои Сибин. Золотую награду в дисциплине завоевала француженка Манон Брюне.

Другие финалы одной строчкой

  • в конном троеборье первенство завоевала сборная Великобритании

  • китаец Шен Лихао завоевал "золото" в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) среди мужчин

  • британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по кросс-кантри маунтинбайка

  • всадник Михаэль Юнг из Германии получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья

  • азербайджанец Хидаят Гейдаров триумфовал в соревнованиях по дзюдо (до 73 кг)

  • канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)

  • японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)

  • Республика Корея выиграла командное первенство мужчин в стрельбе из лука

  • французский каноист Николя Жестен получил "золото" в одиночном гребном слаломе

  • Саммер Макинтош из Канады триумофвала на 400-метровке комплексным стилем
  • румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 м вольным стилем в плавании
  • итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке на спине
  • Татяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на 100 м на спине
  • австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем
  • гонконгский фехтовальщик Чонг Калун триумфовал в соревнованиях с рапирой

 

 

Япония осталась лидером общего медального зачета Олимпиады-2024. Атлеты Страны восходящего солнца в общей сложности завоевали 12 наград, половина из которых – золотые. В спину японцам дышат сборные Франции, Китая, Австралии и Республики Корея (по 5 золотых медалей).

К слову, ранее дзюдоистка Билодид вылетела в 1/8 финала олимпийских соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга ХарланОлимпиада 2024