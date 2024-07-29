UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпіада-2024: підсумки дня 29 липня та медальний залік

Фото: Ольга Харлан виборола "бронзу" Ігор-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Третій день змагань на літній Олімпіаді в Парижі завершився. 29 липня розіграли дев'ятнадцять комплектів нагород, а збірна України відкрила лік здобутих медалей.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Кореянка Бан Хйо Дзін тріумфувала в жіночих змаганнях із пневматичною гвинтівкою. Вона повторила олімпійський рекорд із результатом 251,8 бала. Доповнили подіум Хуан Юйтін із Китаю і швейцарка Одрі Гонья.

Зате китайський дует у складі Ляня Цзюньцзє та Янга Хао не мав рівних у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Представники КНР ззовні легко випередили британців Томаса Дейлі та Ноа Вільямса з канадськими синхроністами Райланом Вінсом і Нейтаном Шомбором Марреєм.

Збірна Японії випередила Китай у командному турнірі зі спортивної гімнастики. Долю "золота" вирішили півбала переваги. Бронзові нагороди забрали США, а збірна України фінішувала на 5-й сходинці.

Фехтувальниця Ольга Харлан здобула для України першу медаль Ігор-2024. Українка виграла "бронзовий" поєдинок у корейської шпажистки Чої Сібін. Золоту нагороду в дисципліні виборола француженка Манон Брюне.

Інші фінали одним рядком

  • у кінному триборстві першість завювала збірна Великої Британії

  • китаєць Шен Ліхао виборов "золото" в стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м) серед чоловіків

  • британський велосипедист Томас Підкок виграв змагання з крос-кантрі маунтенбайку

  • вершник Міхаель Юнг із Німеччини здобув золоту медаль в індивідуальних стрибках триборства

  • азербайджанець Гідаят Гейдаров тріумфував у змаганнях із дзюдо (до 73 кг)

  • канадська дзюдоїстка Кріста Дегучі стала найсильнішою серед жінок (до 57 кг)

  • японець Юто Хорігоме став олімпійським чемпіоном у скейтбордингу (стріт)

  • Республіка Корея виграла командну першість чоловіків у стрільбі з лука

  • французький каноїст Ніколя Жестен здобув "золото" в одиночному веслувальному слаломі

  • Саммер Макінтош із Канади тріумфувала на 400-метрівці комплексним стилем
  • румун Давід Поповічі виграв заплив на 200 м вільним стилем у плаванні
  • італійський плавець Томас Чеккон переміг на стометрівці на спині
  • Татяна Сміт із Південно-Африканської Республіки фінішувала першою на 100 м на спині
  • австралійка Моллі О'Каллаган виграла золоту нагороду в 200-метрівці вільним стилем
  • гонконзький фехтувальник Чонг Калун тріумфував у змаганнях із рапірою

 

 

Японія залишилася лідером загального медального заліку Олімпіади-2024. Атлети Країни сонця, що сходить, загалом завоювали 12 нагород, половина з яких – золоті. У спину японцям дихають збірні Франції, Китаю, Австралії та Республіки Корея (по 5 золотих медалей).

До слова, раніше дзюдоїстка Білодід вилетіла в 1/8 фіналу олімпійських змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга ХарланОлімпіада 2024