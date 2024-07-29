Олімпіада-2024: підсумки дня 29 липня та медальний залік

Кореянка Бан Хйо Дзін тріумфувала в жіночих змаганнях із пневматичною гвинтівкою. Вона повторила олімпійський рекорд із результатом 251,8 бала. Доповнили подіум Хуан Юйтін із Китаю і швейцарка Одрі Гонья.

Зате китайський дует у складі Ляня Цзюньцзє та Янга Хао не мав рівних у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Представники КНР ззовні легко випередили британців Томаса Дейлі та Ноа Вільямса з канадськими синхроністами Райланом Вінсом і Нейтаном Шомбором Марреєм.

Збірна Японії випередила Китай у командному турнірі зі спортивної гімнастики. Долю "золота" вирішили півбала переваги. Бронзові нагороди забрали США, а збірна України фінішувала на 5-й сходинці.

Фехтувальниця Ольга Харлан здобула для України першу медаль Ігор-2024. Українка виграла "бронзовий" поєдинок у корейської шпажистки Чої Сібін. Золоту нагороду в дисципліні виборола француженка Манон Брюне.

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Японія залишилася лідером загального медального заліку Олімпіади-2024. Атлети Країни сонця, що сходить, загалом завоювали 12 нагород, половина з яких – золоті. У спину японцям дихають збірні Франції, Китаю, Австралії та Республіки Корея (по 5 золотих медалей).