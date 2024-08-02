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Олимпиада-2024: Китай взял очередное "золото" в синхронных прыжках в воду

Париж, Пятница 02 августа 2024 13:30
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Олимпиада-2024: Китай взял очередное "золото" в синхронных прыжках в воду Фото: Ван Цзунюань и Лун Даои завоевали золотые награды (x.com/OlympicsCN)
Автор: Антон Федорцив

Китайские атлеты Лун Даои и Ван Цзунюань триумфовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Атлеты из Поднебесной набрали 446,10 баллов в финале. Конкурировать с ними пытались только дуэты из Мексики и Соединенного Королевства.

Хуан Мануэль Селай Эрнандес и Осмар Ольвера Ибарра даже вышли в лидеры после четвертого прыжка, но вернулись на второе место после пятого с шестым. Британцы Энтони Хардинг и Джек Лафер были вторыми после третьего этапа. Однако удержаться в темпе мексиканских синхронистов не смогли.

Цвета Украины защищали Олег Колодий и Данило Коновалов. После первого прыжка они оказались на 6-й позиции, а после второго оказались на последнем месте. В конце концов финишировали отечественные синхронисты предпоследними.

Олимпиада-2024, синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины:

  1. Лонг/Ванг (Китай) – 446.10 баллов
  2. Селай Эрнандес/Ольвера Ибарра (Мексика) – 444.03
  3. Хардинг/Лафер (Соединенное Королевство) – 438.15

...7. Колодий/Коновалов (Украина) – 348.27

К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.

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