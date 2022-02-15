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Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 16 лютого

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Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 19:55
Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 16 лютого Фото: Олександр Абраменко (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у середу, 16 лютого, виступатимуть у чотирьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 8 представників України. Вони змагатимуться у гірськолижному спорті, біатлоні, фрістайлі та шорт-треку.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 04:15 розпочнуться змагання гірськолижників. На 1-й етап у слаломі вийде і українець Іван Ковбаснюк.

Командні змагання в біатлоні призначені на 09:45. Жінки побороються за медалі в естафеті 4х6 км. Збірна України виступить у складі з Юлії Джими, Анастасії Меркушиної, Ірини Петренко та Олени Білосюк.

Також відбудеться перший фінал з лижної акробатики. Честь України захищатимуть двоє спортсменів – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Старт о 13:00.

У шорт-треку відбудеться чвертьфінал на дистанції 1500 м. У шостому забігу, починаючи з 13:30, разом із іншими ковзанярками вийде на старт і українка Уляна Дуброва.

До слова, раніше підбили підсумки 15 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Лідерство в медальному заліку закріпила Норвегія.

Нагадаємо, що українські фрістайлісти Абраменко та Окіпнюк пробилися до фіналу в лижній акробатиці.

Крім того, сьогодні тренерський штаб збірної України визначив склад на жіночу естафету в біатлоні.

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