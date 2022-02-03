Олімпіада-2022. Які шанси України на медалі в Пекіні

4 лютого в китайському Пекіні розпочнуться XXIV зимові Олімпійські ігри. До Піднебесної полетіли і 45 спортсменів з України, які змагатимуться у 12-ти зимових видах.

Про реальні шанси українців на олімпійські медалі та потенційних героїв вітчизняних уболівальників – у матеріалі РБК-Україна .

"Будьмо відвертими, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре", – прямолінійно заявив напередодні Олімпіади міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Попри обережний прогноз профільного урядовця, Україна справді може сподіватися на нагороди в Пекіні. Хай ці надії й вкрай оптимістичні. Увага фанатів і фахівців прикута відразу до кількох дисциплін, у яких українцям може пощастити.

Традиційно на зимових Іграх українські вболівальники вірять у біатлоністів. Саме зі спортивного двоєборства Україна почала писати свою історію успіху на Білих Олімпіадах. Валентина Цербе фінішувала третьою у спринтерській гонці в норвезькому Ліллегаммері в 1994 році. А потім було "срібло" Олени Петрової в Нагано-1998 та сенсаційне "золото" жіночої збірної на Олімпійських іграх в Сочі.

Щоправда, нині реальнішими виглядають шанси вітчизняних біатлоністів. Зокрема, українці цілком можуть організувати сюрприз для суперників у чоловічій естафеті. Варто чекати і на успіхи від біатлоністок. Усе ж, єдина нагорода в цьогорічному Кубку світу здобута зусиллями обох статей. Артем Тищенко і Дар'я Блашко замкнули трійку призерів в одиночній змішаній естафеті. Проте, є і непрогнозований нюанс – штучний сніг, яким організатори щедро притрусять траси, може закрутити інтригу змагань до максимуму.

Ще один олімпійський чемпіон представлятиме Україну в змаганнях із фрістайлу. Олександр Абраменко сенсаційно тріумфував на Олімпіаді чотири роки тому, а тепер сподівається поборотися за медалі в Пекіні. Нині українець поза списком фаворитів. Однак, і в Південній Кореї в 2018 році експерти його теж ігнорували. Тож із олімпійським "золотом" в активі Абраменко намагатиметься присоромити критиків ще раз.

Приємний українському серцю сюрприз можуть піднести у фрістайлі жінки. Торік у грудні Анастасія Новосад і Ольга Полюк потрапили на першу й третю сходинку п'єдесталу відповідно на етапі Кубка світу в Руці (Фінляндія). Безумовним фаворитом у лижній акробатиці є господарі зимової Олімпіади. Зате українки можуть нав'язати конкуренцію американкам і росіянкам.

Учасники змагань від України в інших видах програми – від лижних перегонів до фігурного катання – поїхали до Китаю з метою виступити гідно. Майже в дусі піонера олімпійського руху П'єра де Кубертена з його кредо "головне – не перемога, а участь". Для багатьох спортсменів кваліфікація на Олімпіаду-2022 вже стала досягненням. Тож кожен із них окремо вирішуватиме локальне завдання на кшталт потрапляння в топ-10 чи топ-15.

Статистичний портал Gracenote в спеціальному дослідженні спрогнозував, що Україна на зимових Олімпійських іграх 2022 року не візьме жодної медалі. Проте, цифрові дані не враховують фактор банального фарту чи збігу обставин. Цей дует здатен допомогти українцям.

Різні букмекерські контори радо приймають ставки на результати "синьо-жовтих" на Олімпіаді-2022. Коефіцієнт на завоювання кимось із українців медалі коливається в межах 2,5. Любителі гострих відчуттів можуть поставити на взяття представниками України бодай одного "золота" із солідним кефом у районі 6,5.