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Олімпіада-2022: підсумки дня 20 лютого та підсумковий медальний залік

Автор: Антон Федорців

Останній день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 20 лютого розіграли п'ять комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і остаточне становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2022:

Вперше в історії Фінляндія виграла олімпійський хокейний турнір серед чоловіків. У фіналі "Суомі" здолали команду ОКР (2:1). Матч за бронзові медалі завершився перемогою збірної Словаччини над шведами (4:0).

Норвежка Тереза Йогауг взяла третє "золото" Ігор у лижних перегонах. Цього разу вона перемогла в мас-старті на 30 км, випередивши американку Джессі Діггінс і фінку Керрту Нісканен.

Подвійним успіхом Німеччини завершилися чоловічі змагання з бобслею. Четвірка в складі Франческо Фрідріха, Торстена Маргіса, Кенді Бауера та Александра Шюллера випередила своїх співвітчизників (Лохнер, Ф. Бауер, Вебер, Расп). "Бронзу" вибороли канадці.

Фінал жіночого турніру з керлінгу виграла Велика Британія. Вирішальний матч британки завершили впевненою перемогою над японками (10:3). Бронзові нагороди здобула команда Швеції.

Збірна Австрії виграла командні змагання у гірськолижному спорті. Альпійська четвірка була найкращою у паралельному слаломі (мікст). Катаріна Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катаріна Линсбергер і Йоганнес Штрольц випередили німців і норвежців.

До слова, раніше відбулася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Окрім того, також з'ясували, які новітні технології Китай застосував під час зимової Олімпіади.

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