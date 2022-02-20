Олімпіада-2022: підсумки дня 20 лютого та підсумковий медальний залік

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2022:

Вперше в історії Фінляндія виграла олімпійський хокейний турнір серед чоловіків. У фіналі "Суомі" здолали команду ОКР (2:1). Матч за бронзові медалі завершився перемогою збірної Словаччини над шведами (4:0).

Норвежка Тереза Йогауг взяла третє "золото" Ігор у лижних перегонах. Цього разу вона перемогла в мас-старті на 30 км, випередивши американку Джессі Діггінс і фінку Керрту Нісканен.

Подвійним успіхом Німеччини завершилися чоловічі змагання з бобслею. Четвірка в складі Франческо Фрідріха, Торстена Маргіса, Кенді Бауера та Александра Шюллера випередила своїх співвітчизників (Лохнер, Ф. Бауер, Вебер, Расп). "Бронзу" вибороли канадці.

Фінал жіночого турніру з керлінгу виграла Велика Британія. Вирішальний матч британки завершили впевненою перемогою над японками (10:3). Бронзові нагороди здобула команда Швеції.

Збірна Австрії виграла командні змагання у гірськолижному спорті. Альпійська четвірка була найкращою у паралельному слаломі (мікст). Катаріна Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катаріна Линсбергер і Йоганнес Штрольц випередили німців і норвежців.