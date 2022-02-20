Які технології використовував Китай під час Зимової Олімпіади

20 лютого в Китаї завершилися Зимові Олімпійські ігри 2022 року. В рамках Олімпіади уряд представив високотехнологічні інновації різних масштабів - від штучного інтелекту до Інтернет-інфраструктури, а також нового способу охолодження льоду.

Про п'ять нових технологій - у матеріалі РБК-Україна з посиланням на Rest of World .

Робот

В олімпійському селі знаходиться сотні роботів. Вони допомагають підтримувати дистанцію між персоналом і спортсменами. Роботи доставляють посилки, надають медичну допомогу спортсменам, готують їжу, збирають сміття, а також роздають дезінфектори для рук.

Кейтерингом займаються 120 роботів. Послуги доступні 24/7. Разом з цим роботи сканують повітря на наявність частинок COVID-19 і дезінфікують приміщення. Роботи є на вулицях і на території університетів, на заходах і в готелях. Проектами займаються Alibaba і Meituan.

Докладання

Спортсмени, журналісти та глядачі користуються спеціальним додатком My 2022. Його необхідно було встановити за 2 тижні до прибуття в Китай, в Олімпійське село. Користувачі щодня проходять ПЛР-тестування. За допомогою програми можна відстежувати інформацію про стан здоров'я.

Для виходу з кімнат користувачі отримують "зелений сигнал". Це означає, що ПЛР-тест був негативним протягом 24 годин. Аналогічну систему Китай використовував під час піку пандемії.

Розумні ліжка

У кімнатах, де живуть спортсмени в Олімпійському селі, використовують матраци зі спеціальної піни. У них є технологія ефекту пам'яті - вона контролює серцевий ритм і дихання. Розумні ліжка фіксують тіла спортсменів. При необхідності олімпійці можуть відправляти звіти тренерам, щоб відстежувати зміни життєво важливих функцій.

5g скрізь

Технологія 5G знаходиться в основі комунікацій всередині Олімпійського села. Незважаючи на те, що Захід переживає з приводу безпеки цієї китайської технології, іншого вибору на Олімпіаді не було. Завдяки 5g інтернет в селі працює швидше колишнього. Також за допомогою 5g користувачі могли отримати доступ до сайтів і соціальних мереж, які зазвичай в Китаї заблоковані.

5G використовують для роботи швидкісної залізниці між олімпійським селом і Пекіном, а також для мікроавтобусів без водіїв. У поїзді знаходиться студія відеоспостереження. В цілому, за 2021 рік поставки смартфонів з 5G досягли 266 мільйонів одиниць на китайському ринку. Це на 63,5% більше, ніж у 2020 році.

Цифровий юань

Останні кілька років Китай працює над власною цифровою валютою. Публічний тест проводили наприкінці 2020 року. Зимова Олімпіада стала першою можливістю випробувати технологію іноземцям. Цифровий юань дозволяє уряду відстежувати пересування грошей всередині країни. Зараз цифровим юанем можна розплачуватися через WeChat, JD.com і Alipay.