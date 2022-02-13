Олімпіада-2022: підсумки дня 13 лютого та медальний залік

У гігантському слаломі тріумфував Марко Одерматт зі Швейцарії. За підсумками двох заїздів він на 0,19 секунди випередив словенського лижника Жана Краньєца. Із "бронзою" поїде додому Матьє Февр (Франція).

Золоті медалі в лижних перегонах взяла збірна ОКР. У естафеті вони на понад хвилину випередили команди Норвегії та Франції. Напередодні росіяни виграли й жіночу естафету.

Норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу здобула третє "золото" в Пекіні-2022. Цього разу вона перемогла в біатлонній гонці переслідування. Ельвіра Еберг зі Швеції здобула срібну нагороду. Доповнила подіум Тіріл Екгофф (Норвегія). Найкраща серед українок – Юлія Джима (13-те місце).

Натомість серед чоловіків гору взяв Кентен Фійон Майє з Франції. З нулем промахів він без проблем випередив норвежця Тар'єя Бьо та представника ОКР Едуарда Латипова. Найкращий серед українців – Дмитро Підручний (13-й).

У шорт-треку відбулася жіноча естафета. Перемогла збірна Нідерландів, яка у "фіналі чотирьох" змагалася з командами Канади, Китаю і Південної Кореї. "Срібло" здобули кореянки, а бронзові нагороди дісталися китаянкам.

Фінальний забіг у шорт-треку серед чоловіків завершився тріумфом Шаоана Лю. Угорець на дистанції 500 м випередив Костянтина Івлєва з ОКР. Третім став представник Канади Стівен Дюбуа.

Американка Ерін Джексон здобула "золото" в ковзанярському спорті. На дистанції 500 м вона була найшвидшою. Срібна нагорода поповнила колекцію Такагі Міхо (Японія). "Бронза" – в росіянки Ангеліни Голікової.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 13 лютого: