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Олімпійські ігри-2022: Рейселанн-Ольсбу стала 3-разовою чемпіонкою Пекіна

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Пекін, Неділя 13 лютого 2022 11:47
Олімпійські ігри-2022: Рейселанн-Ольсбу стала 3-разовою чемпіонкою Пекіна Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу (IBU)
Автор: Антон Федорців

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася гонка переслідування у жіночому біатлоні. На старт вийшло троє українок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Третє "золото" на Іграх-2022 здобула Марте Рейселанн-Ольсбу. Норвежка стартувала першою і припустилася лише одного промаху на чотирьох вогневих рубежах.

Шведка Ельвіра Еберг, яка фінішувала другою, відстала від чемпіонки на понад півтори хвилини. Три промахи не завадили ще одній норвежці – Тіріл Екгофф – здобути бронзову медаль. На старті вона була 11-ю.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. До четвертої стрільби вона йшла в групі претендентів на "бронзу", але два промахи перекреслили ці сподівання. Зрештою, українка завершила гонку на 13-й позиції.

Натомість Анастасія Меркушина з двома колами штрафу фінішувала 25-ю. Третя з українок – Ірина Петренко – 4 рази промахнулася і не вразила швидкістю (55-те місце).

Для 31-річної Рейселанн-Ольсбу ця золота нагорода стала вже третьою на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Раніше вона перемогла з командою Норвегії в змішаній естафеті та виграла спринт.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

  1. Марте Рейселанн-Ольсбу
  2. Ельвіра Еберг (+1:36,5)
  3. Тіріл Екгофф (+1:48,7)

До слова, раніше підбили підсумки 12 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

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