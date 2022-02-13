Олімпійські ігри-2022: Рейселанн-Ольсбу стала 3-разовою чемпіонкою Пекіна

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася гонка переслідування у жіночому біатлоні. На старт вийшло троє українок.

Третє "золото" на Іграх-2022 здобула Марте Рейселанн-Ольсбу. Норвежка стартувала першою і припустилася лише одного промаху на чотирьох вогневих рубежах.

Шведка Ельвіра Еберг, яка фінішувала другою, відстала від чемпіонки на понад півтори хвилини. Три промахи не завадили ще одній норвежці – Тіріл Екгофф – здобути бронзову медаль. На старті вона була 11-ю.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. До четвертої стрільби вона йшла в групі претендентів на "бронзу", але два промахи перекреслили ці сподівання. Зрештою, українка завершила гонку на 13-й позиції.

Натомість Анастасія Меркушина з двома колами штрафу фінішувала 25-ю. Третя з українок – Ірина Петренко – 4 рази промахнулася і не вразила швидкістю (55-те місце).

Для 31-річної Рейселанн-Ольсбу ця золота нагорода стала вже третьою на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Раніше вона перемогла з командою Норвегії в змішаній естафеті та виграла спринт.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки: