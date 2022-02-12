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Олімпіада 2022: американці взяли золото в змішаному сноуборд-кросі

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Китай, Субота 12 лютого 2022 07:05
Олімпіада 2022: американці взяли золото в змішаному сноуборд-кросі Фото: американці виграли золото в в змішаному сноуборд-кросі (olympics.com)
Автор: Наталья Скороход

Командний турнір змішаних пар в сноуборд-кросі пройшов на Олімпійських іграх 2022 в Пекіні. Переможцями у великому фіналі стала збірна з США у складі Ніка Баумгартнера і Ліндсі Джейкобелліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

На другому місці опинилися збірна з Італії - Омар Візінтін і Мікела Мойолі.

Бронзову медаль отримали канадці Еліот Гронден та Меріете Один.

"Це дуже напружено протягом всієї траси, все зводиться до фінального стрибка, і Ліндсі Джейкобелліс обходить Мойолі на лінії, щоб виграти своє друге золото!",- коментують змагання на сайті Олімпіади.

Нагадаємо, що 12 лютого українці виступлять у трьох видах спорту на Олімпіаді в Пекіні. Вони покажуть себе в біатлоні, лижних гонках і фігурному катанні.

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