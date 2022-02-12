Олімпіада 2022: американці взяли золото в змішаному сноуборд-кросі
Фото: американці виграли золото в в змішаному сноуборд-кросі (olympics.com)
Командний турнір змішаних пар в сноуборд-кросі пройшов на Олімпійських іграх 2022 в Пекіні. Переможцями у великому фіналі стала збірна з США у складі Ніка Баумгартнера і Ліндсі Джейкобелліс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
На другому місці опинилися збірна з Італії - Омар Візінтін і Мікела Мойолі.
Бронзову медаль отримали канадці Еліот Гронден та Меріете Один.
"Це дуже напружено протягом всієї траси, все зводиться до фінального стрибка, і Ліндсі Джейкобелліс обходить Мойолі на лінії, щоб виграти своє друге золото!",- коментують змагання на сайті Олімпіади.
Нагадаємо, що 12 лютого українці виступлять у трьох видах спорту на Олімпіаді в Пекіні. Вони покажуть себе в біатлоні, лижних гонках і фігурному катанні.