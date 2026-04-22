Главная » Новости » В мире

Молдавскому олигарху-беглецу Плахотнюку дали 19 лет тюрьмы

16:48 22.04.2026 Ср
2 мин
Сторона обвинения считает приговор слишком мягким
aimg Валерий Ульяненко
Молдавскому олигарху-беглецу Плахотнюку дали 19 лет тюрьмы Фото: Владимир Плахотнюк, беглый молдавский олигарх-беглец (Getty Imagеs)

В Молдове бывшего лидера Демократической партии и олигарха Владимира Плахотнюка приговорили к 19 годам заключения по делу о краже миллиарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Читайте также: За патрульных внесли залог по делу о стрельбе в Киеве, - источники

Суд кишиневского сектора Буюканы признал Плахотнюка виновным в соучастии в хищении средств трех банков Молдовы. Следствие установило, что экс-политик получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро из похищенных активов.

Сам Плахотнюк на оглашение приговора не явился. Он продолжает настаивать на своей невиновности.

Сторона обвинения требовала для олигарха максимального наказания - 25 лет лишения свободы. По словам прокурора, ведомство изучит аргументы суда относительно мягкости назначенного срока.

"Владимир Плахотнюк признан виновным по всем пяти пунктам обвинения. Он приговорен к 19 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Мы требовали 25 лет. Проанализируем аргументы суда и примем решение об обжаловании приговора", - подчеркнул он.

Защита Плахотнюка также намерена обжаловать решение суда. Адвокат олигарха назвал приговор незаконным, заявив, что процесс сопровождался серьезными нарушениями.

Что известно об олигархе Плахотнюке

Владимир Плахотнюк - один из самых богатых людей Молдовы и бывший депутат парламента. Он считается одним из ключевых фигурантов дела о так называемой "краже века" - исчезновение в 2013 году одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Эта сумма составляла около 12% ВВП страны. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

Беглый олигарх в июне 2019 года покинул Молдову, однако 22 июля был задержан в Греции, откуда собирался вылететь в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".

Всего у молдавского олигарха нашли 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран.

Молдова выдала на олигарха ордера на арест по трем делам, самым громким из которых было дело о "краже миллиарда" в 2014 году из молдавских банков. Дело было передано в суд в 2023 году, после чего в феврале 2025 года Плахотнюка объявили в розыск через Интерпол.

Отметим, 25 сентября прошлого года Плахотнюка доставили в Кишинев под конвоем рейсом из Афин. Сразу по прибытии его поместили под арест в столичную тюрьму №13.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
