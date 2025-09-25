ua en ru
Беглого олигарха Плахотнюка доставили из Афин в Кишинев

Молдова, Четверг 25 сентября 2025 12:18
Беглого олигарха Плахотнюка доставили из Афин в Кишинев Фото: Влад Плахотнюк (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Фигуранта нескольких расследований по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, бывшего лидера молдавской Демократической партии Влада Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Плахотнюка доставили в Кишинев под конвоем рейсом из Афин. Накануне министр юстиции Вероника Михайлов-Морару сообщила, что сразу по прибытии его должны поместить под арест в одиночную камеру столичной тюрьмы № 13.

Кто такой Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - один из самых богатых людей Молдовы и бывший депутат парламента. Он считается одним из ключевых фигурантов дела о так называемой "краже века" - исчезновении в 2013 году одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Эта сумма составляла около 12% ВВП страны. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

21 июля Плахотнюк был задержан в аэропорту Афин, когда пытался сесть на рейс в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".

Всего у молдавского олигарха нашли 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран. Напомним, недавно греческое министерство юстиции отменило свое же решение о приостановлении экстрадиции олигарха.

