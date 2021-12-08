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Олігархів зобов'яжуть подавати декларації. Як каратимуть за приховане майно

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Київ, Середа 08 грудня 2021 12:55
Олігархів зобов'яжуть подавати декларації. Як каратимуть за приховане майно Фото: НАЗК перевірятиме декларації олігархів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Ростислав Шаправський

Прийнятий в Україні закон про олігархів зобов'яже їх подавати електронні декларації про майно нарівні з чиновниками і депутатами. При цьому за приховане майно їм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

Як розповів заступник голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Іван Пресняков, у олігархів на подачу декларації буде 10 днів з моменту включення до реєстру РНБО.

"На цих осіб будуть поширюватися вимоги щодо декларування, а також відповідальність за їх порушення: адміністративна або кримінальна. Реєстр НАЗК готовий для включення в нього декларацій осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а підрозділи, що відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки", - розповів він РБК-Україна.

Кримінальна відповідальність наступатиме в тому випадку, якщо різниця між реальними і заявленими в декларації активами становить більше 500 прожиткових мінімумів. Тобто за показниками держбюджету на наступний рік-це понад 1,3 млн гривень. Покарання - від 51 тисячі гривень штрафу до трьох років обмеження волі.

Якщо різниця більше 5,6 млн гривень, то винуватець може отримати до двох років реального тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія відклала розгляд закону про олігархів на січень.

РБК-Україна детально розписувало, що пропонує цей закон.

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