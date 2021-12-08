Венеціанка відклала розгляд закону про олігархів на січень
Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) відклала розгляд закону про олігархів на січень. Висновок по ньому буде надано за терміновою процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
За її словами, бюро Венеціанської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку за українським законом "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію, яка відбудеться в другій половині січня 2022 року.
"Висновок буде надано за терміновою процедурою. Попередньо, розгляд цього питання було заплановано на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеціанської комісії", - додала Совгиря.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив план боротьби з олігархами.
Також повідомлялося, що РНБО визначить перших олігархів, яких внесуть до спеціального реєстру, наприкінці травня 2022 року.