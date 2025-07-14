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Трамп рассказал, как Мелания реагировала на его звонки Путину

Понедельник 14 июля 2025 20:57
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Трамп рассказал, как Мелания реагировала на его звонки Путину Фото: президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным узнал об очередном обстреле Украины от своей жены Мелании.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсекретарем Марком Рютте.

"Разговоры (с Путиным - ред.) ничего не значат. Мои переговоры с ним (Путиным - ред.) всегда очень приятные", - сказал Трамп.

Затем он вспомнил, как после одного из разговоров с Путиным пришел домой и рассказал об этом Мелании.

"Я прихожу домой, говорю первой леди - знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным - ред.), у нас был замечательный разговор. А она говорит: "Правда? Они только что атаковали еще один город", - рассказал Трамп.

Позже, во время другого выступления, Трамп уточнил, что тогда Мелания рассказала ему об обстреле Россией дома престарелых.

Говоря о российском диктаторе, Трамп подчеркнул: "Я не хочу называть его убийцей, но он жесткий парень".

Он также добавил, что кремлевский лидер неоднократно вводил в заблуждение предыдущих американских президентов.

"Он обманул многих: обманул Клинтон, Буша, Обаму, Байдена. Меня не обманул, но говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Нужны действия. Нужны результаты", - подчеркнул Трамп.

Что известно об отношениях Дональда и Мелании Трамп

Они поженились в январе 2005 года, и для Дональда Трампа это уже третий брак. У супругов родился сын - Бэррон Уильям Трамп, который стал единственным общим ребенком Мелании и пятым потомком Дональда.

Бэррон известен своей страстью к футболу. В сентябре 2017 года его зачислили в состав команды U12 Академии D.C. United на сезон 2017-2018. В феврале 2019 года он играл за футбольную ассоциацию Арлингтона. В прошлом году юноша завершил обучение в Оксбриджской академии во Флориде и поступил в Нью-Йоркский университет.

Мелания Трамп родилась в городе Ново Место, который тогда был частью Югославии (ныне - Словения - ред.). В прошлом она имела успешную карьеру модели, а впоследствии стала второй первой леди США, которая родилась за пределами страны. Первой была Луиза Адамс. Американское гражданство Мелания получила в 2006 году.

Ранее мы писали о том, что Трамп поздравил свою жену Меланию с годовщиной брака. Пара уже 20 лет вместе, и по этому случаю 78-летний политик поделился в соцсетях архивным кадром.

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