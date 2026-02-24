Алексею Брехту присвоили звание Героя Украины: путь и вклад экс-главы "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

О чем говорится в указе президента

Согласно указу президента Украины №138/2026 от 24 февраля 2026 года, Алексею Брехту было присвоено звание Герой Украины:

за выдающиеся трудовые достижения в укреплении энергетической безопасности Украины в условиях военного положения;

за самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Брехту Алексею Александровичу - члену правления Частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (посмертно)", - говорится в документе за подписью Зеленского.

Указ президента о присвоении Брехту звания Герой Украины (скриншот: president.gov.ua)

Путь и достижения Алексея Брехта

Алексей Александрович Брехт родился 30 марта 1978 года.

Окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского по специальности "Электрические станции" (получил образование инженера).

Профессиональную деятельность начал в 1999 году на Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Позже Брехт возглавил обособленное подразделение НЭК "Укрэнерго" - "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины", где занимался:

разработкой отраслевых стандартов;

планированием развития электросетей всей энергосистемы (с учетом современных требований надежности и устойчивости).

Алексей Брехт был талантливым специалистом (фото: ua.energy)

В 2011-2016 годах Брехт работал в НЭК "Укрэнерго" - отвечал за стратегическое развитие, евроинтеграцию, а также техническую политику компании.

За это время были систематизированы процессы развития сети ОЭС Украины, обновлена политика присоединения электроустановок к магистральным сетям, а также впервые внедрена комплексная техническая политика компании.

Значительный управленческий опыт Брехт получил в должности руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы "Укрэнерго".

Тогда он курировал планирование и развитие основной сети и подключение новых электроустановок.

В целом работе в "Укрэнерго" Алексей Брехт отдал более 24 лет.

В его карьере было много разного опыта и должностей - от руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы до работы диспетчером и руководителем Диспетчерской службы.

В 2024-2025 годах Брехт исполнял обязанности главы Правления компании.

В последние годы - отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи.