"Динамо" в дерби, "Шахтер" - против амбициозного новичка: полное расписание и главные интриги 5-го тура УПЛ
В пятницу, 12 сентября, после паузы на матчи сборных, стартует 5-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.
Расписание матчей и трансляций подскажет РБК-Украина.
Сто процентов от "Динамо"
После четырех туров чемпионата страны, турнирную таблицу возглавляет киевское "Динамо": оно единственное набрало максимальное количество очков - 12.
На два пункта от действующих чемпионов отстают донецкий "Шахтер" и ковалевский "Колос", четвертым идет криворожский "Кривбасс" (9 пунктов).
В то же время, две команды за четыре поединка еще не сумели набрать ни одного балла: это новичок УПЛ - "Эпицентр" из Каменец-Подольского и вице-чемпионы прошлого сезона - "Александрия".
Кто с кем сыграет в 5-м туре
В первый игровой день (пятница, 12 сентября) состоятся два матча. В 15:30 "Александрия" встретится с черкасским ЛНЗ, а в 18:00 "Верес" в Ровно - примет "Кудривку".
На следующий день, в субботу 13-го, "Рух" на "Арене Львов" сыграет с "Эпицентром" (старт - в 13:00). А потом состоятся матчи лидеров. В 15:30 в Киеве "Оболонь" на своей арене будет противостоять "Динамо". А в 18:30 - харьковский "Металлист 1925", проводящий в элите первый сезон после возвращения, в Житомире сойдется с "Шахтером".
Еще три матча пройдут в воскресенье, 14 сентября. В 13:00 в Кривом Роге местный "Кривбасс" в принципиальном поединке встретится с житомирским "Полесьем". В 15:30 - луганская "Заря" на столичном стадионе "Динамо" примет "Колос". А закроют программу тура "Карпаты" и "Полтава". Они начнут свой матч в 18:00 во Львове на стадионе "Украина".
Перечень матчей 5-го тура УПЛ
Пятница, 12 сентября
- 15:30. "Александрия" - ЛНЗ
- 18:00. "Верес" - "Кудривка"
Суббота, 13 сентября
- 13:00. "Рух" - "Эпицентр"
- 15:30. "Оболонь" - "Динамо"
- 18:00. "Металлист 1925" - "Шахтер"
Воскресенье, 14 сентября
- 13:00. "Кривбасс" - "Полесье"
- 15:30. "Заря" - "Колос"
- 18:00. "Карпаты" - "Полтава"
Где смотреть матчи
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
