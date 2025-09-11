ua en ru
"Динамо" в дерби, "Шахтер" - против амбициозного новичка: полное расписание и главные интриги 5-го тура УПЛ

Четверг 11 сентября 2025 17:00
"Динамо" в дерби, "Шахтер" - против амбициозного новичка: полное расписание и главные интриги 5-го тура УПЛ Фото: "Динамо" встретится с "Оболонью" в столичном дерби (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 12 сентября, после паузы на матчи сборных, стартует 5-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Расписание матчей и трансляций подскажет РБК-Украина.

Сто процентов от "Динамо"

После четырех туров чемпионата страны, турнирную таблицу возглавляет киевское "Динамо": оно единственное набрало максимальное количество очков - 12.

На два пункта от действующих чемпионов отстают донецкий "Шахтер" и ковалевский "Колос", четвертым идет криворожский "Кривбасс" (9 пунктов).

В то же время, две команды за четыре поединка еще не сумели набрать ни одного балла: это новичок УПЛ - "Эпицентр" из Каменец-Подольского и вице-чемпионы прошлого сезона - "Александрия".

&quot;Динамо&quot; в дерби, &quot;Шахтер&quot; - против амбициозного новичка: полное расписание и главные интриги 5-го тура УПЛ

Кто с кем сыграет в 5-м туре

В первый игровой день (пятница, 12 сентября) состоятся два матча. В 15:30 "Александрия" встретится с черкасским ЛНЗ, а в 18:00 "Верес" в Ровно - примет "Кудривку".

На следующий день, в субботу 13-го, "Рух" на "Арене Львов" сыграет с "Эпицентром" (старт - в 13:00). А потом состоятся матчи лидеров. В 15:30 в Киеве "Оболонь" на своей арене будет противостоять "Динамо". А в 18:30 - харьковский "Металлист 1925", проводящий в элите первый сезон после возвращения, в Житомире сойдется с "Шахтером".

Еще три матча пройдут в воскресенье, 14 сентября. В 13:00 в Кривом Роге местный "Кривбасс" в принципиальном поединке встретится с житомирским "Полесьем". В 15:30 - луганская "Заря" на столичном стадионе "Динамо" примет "Колос". А закроют программу тура "Карпаты" и "Полтава". Они начнут свой матч в 18:00 во Львове на стадионе "Украина".

Перечень матчей 5-го тура УПЛ

Пятница, 12 сентября

  • 15:30. "Александрия" - ЛНЗ
  • 18:00. "Верес" - "Кудривка"

Суббота, 13 сентября

  • 13:00. "Рух" - "Эпицентр"
  • 15:30. "Оболонь" - "Динамо"
  • 18:00. "Металлист 1925" - "Шахтер"

Воскресенье, 14 сентября

  • 13:00. "Кривбасс" - "Полесье"
  • 15:30. "Заря" - "Колос"
  • 18:00. "Карпаты" - "Полтава"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы сообщили, почему Александр Зинченко остался вне заявки "Ноттингем Форест" на Лигу Европы.

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

