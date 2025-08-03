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"Кудривка" шокировала "Александрию" в дебютном матче в УПЛ

Киев, Воскресенье 03 августа 2025 15:38
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"Кудривка" шокировала "Александрию" в дебютном матче в УПЛ Фото: "Кудривка" победила вице-чемпионов Украины (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Новичок украинской Премьер-лиги "Кудривка" в своем дебютном матче на самом высоком уровне уверенно победила серебряного призера прошлого чемпионата - "Александрию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 1-й тур

"Кудривка" - "Александрия" - 3:1

Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 - Яшков (автогол), 26

Удаления: Ковалец, 76 (вторая желтая), Кампуш, 87 (прямая красная)

Поединок двух загадок

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Кудривка" играла в Первой лиге, а "Александрия" всерьез боролась с "Динамо" за звание чемпиона, стартовый матч коллективов в новом первенстве ожидался, как поединок двух коллективов- загадок.

Новичков элиты широкая общественность болельщиков еще не видела вообще (если не учитывать переходные встречи с "Ворсклой"), а от "серебряной" "Александрии" мало что осталось. Летом вице-чемпионов покинули почти все лидеры во главе с главным тренером Русланом Ротанем.

Новый наставник Кирилл Нестеренко строит свой коллектив практически с нуля. Судя по двум матчам в Лиге конференций с сербским "Партизаном", дело идет не так быстро, как хотелось бы.

Матч с "Кудривкой" это подтвердил.

Как прошла игра

Новички элиты не смутились перед опытным соперником и уже с первых минут начали действовать агрессивно, с высоким прессингом и уверенностью в атаке.

Этот настрой очень быстро принес результат: 31-летний Андрей Сторчоус, который впервые в карьере вышел на поле в УПЛ, открыл счет и сразу вошел в историю клуба как автор первого гола "Кудривки" в элитном дивизионе.

"Александрия" смогла дать кратковременный ответ. Бывший динамовец Сергей Булеца выполнил классный штрафной, однако мяч в итоге был записан как автогол вратаря Антона Яшкова. Впрочем, это был лишь эпизод, а не перелом в игре.

Команда с Черниговщины быстро вернула инициативу. Эффектным ударом со штрафного Евгений Морозко снова вывел свою команду вперед. А уже после перерыва Сторчоус оформил дубль, наказав соперника за грубые ошибки в обороне.

Хаос на последних минутах

Вместо камбека "Александрия" погрузилась в полный хаос. Команда не выдерживала ни физически, ни эмоционально. Под занавес поединка сразу двое игроков "заработали" удаления.

Сначала Кирилл Ковалец, выйдя на замену, быстро "насобирал" две желтые. А в конце встречи Мигель Кампуш устроил откровенную агрессию: удар ногой в лицо соперника и еще несколько провокаций завершились прямой красной.

Для "Кудривки" эта победа стала сенсационным дебютом, который не просто поразил результатом, но и показал готовность новичка навязывать борьбу более опытным соперникам. В то же время "Александрия" продолжает находиться в кризисе. Опять, как и в матче с "Партизаном", команда завершила матч в меньшинстве и без очков.

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