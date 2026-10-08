OLED-дисплей и Android 15: Sony разрабатывает новую PlayStation Portal

Что уже известно?

В сертификационных документах регулятора новые устройства проходят в категории Игровые консоли и периферия под номерами моделей CFI-Y2000 и CFI-Y2105.

Маркировка свидетельствует о прямом преемнике оригинальной консоли PlayStation Portal, которая выпускалась под номером CFI-Y1001.

Согласно документации, оба новых устройства работают под управлением операционной системы Android 15.

Это дополнительно подтверждает их принадлежность к семейству Portal, поскольку оригинальный портативный гаджет также использовал мобильную платформу Google, в то время как стационарная консоль PlayStation 5 функционирует на собственном специализированном ПО.

Основные технические параметры, известные с утечки:

работа на операционной системе Android 15;

поддержка беспроводных сетей Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 гигагерцев;

отсутствие поддержки новейшего стандарта Wi-Fi 6 гигагерцев;

использование конфигурации антенн 1x1.

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Вероятный релиз OLED-версии и планы компании

По имеющимся данным, обновление не принесет кардинальных изменений в скорости беспроводного соединения для стриминга игр из домашней консоли или облака.

Однако номера моделей и предварительные данные инсайдеров указывают на обновление аппаратной части. В частности, инсайдер KeplerL2 еще ранее сообщал о разработке модификации с экраном на базе органических светодиодов (OLED).

Оригинальная модель PlayStation Portal с 8-дюймовым LCD-дисплеем вышла на рынок в конце 2023 года. Устройство предназначено для трансляции игр с собственной пользовательской консоли или непосредственно из облачного сервиса Sony.

Официальные представители подразделения PlayStation воздерживаются от комментариев относительно обнаруженных документов и возможной даты презентации новых устройств.