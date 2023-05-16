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В оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Токмаке Запорожской области слышны взрывы. Этот город временно оккупирован россиянами.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"В Токмаке громко. Жители сообщают о взрывах во временно оккупированном городе. Ждем подробностей от Генштаба", - написал Федоров.

Фото: в оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, что вчера во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.

Раннее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

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Запорожская областьВзрыв