"В Токмаке громко. Жители сообщают о взрывах во временно оккупированном городе. Ждем подробностей от Генштаба", - написал Федоров.

Фото: в оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, что вчера во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.

Раннее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

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