В оккупированных Токмаке и Луганске с утра слышны взрывы (фото, видео)

Фото: в оккупированных Токмаке и Луганске с утра слышны взрывы 15 мая (t.me/Novostidnua)

Утром в понедельник, 15 мая, во временно оккупированных Токмаке Запорожской области и Луганске раздаются взрывы.

РБК-Украина собрало все, что известно о ЧС к этому времени.

Взрывы в Луганске В местных Telegram-каналах сообщают о прилете в районе автовокзала. Также появилось видео, на котором хорошо виден дым после взрывов в Луганске. В Луганске сообщают, что удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов. Взрывы в Токмаке По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрывы утром прогремели и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. "В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ. Русня, что с лицом?" - написал он. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о серии взрывов в Токмаке. "Понедельник окупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - написал он в Telegram.