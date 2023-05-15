"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию

Гауляйтеры начали эвакуацию части населения Запорожской области. Местные жители и руководители громад сообщают, что россияне сворачивают деятельность некоторых администраций и служб также и в Херсонской области. Действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга – ниже в материале РБК-Украина.

События и настроения, распространяющиеся среди оккупантов с начала мая, наиболее точно описывается ироническим изречением "никакой паники нет". В конце прошлой недели российские военкоры, поддерживающие кремлевский режим, буквально наперегонки объявляли начало украинского наступления и направления нашего удара.

Одни доказывали, что ВСУ пойдут из Майорска в сторону Горловки, захваченной еще с 2014 года. Вторые утверждали, что украинская армия движется из Угледара. Другие российские "аналитики" говорили, что наши войска будут наступать в Белгородскую или Луганскую области. Четвертые жаловались на то, что Силы обороны начали окружение Бахмута, атакуя вражескую группировку по флангам. Параллельно в российских пабликах пошла информация о том, что Украина якобы скапливает силы в районе Орехова и Гуляйполя, а также катера в Бериславе для форсирования Днепра.

Какая-то доля правды во всех этих сообщениях есть. В последние недели на фронте действительно наблюдается оживление. Украинские войска активно уничтожают вражеские тылы, склады и логистику, а также проводят разведку боем на разных участках. А локальные атаки и концентрация сил на разных направлениях делается именно на то, чтобы запутать противника в том, где будет нанесен основной удар. Все это называется формированием поля боя перед будущим наступлением Украины.

Россияне считают, что его главным направлением станет именно прорыв к Азовскому морю в Запорожской области. О возможности такой операции как в медиа, так и в экспертной среде говорят уже несколько месяцев. Чтобы защитить свой так называемый сухопутный коридор в Крыму, оккупанты с ноября прошлого года возводили огромную сеть траншей, рвов, баррикад и минных полей. Однако россияне и местные коллаборанты, похоже, сами не сильно уверены в том, насколько это сможет остановить украинскую армию.

В начале мая они начали эвакуацию гражданского населения в Запорожской области. Когда последний раз оккупанты проводили такую "эвакуацию", то под прикрытием гражданского населения из правобережной Херсонщины постепенно выводились вражеские войска и техника. Готовят ли россияне очередной "жест доброй воли" и "сложное решение" на юге?

"Никакой паники нет"

Гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий 5 мая объявил, что оккупационные власти планируют вывезти жителей из 18 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В общей сложности речь идет о более чем 70 тысячах человек.

Местами "эвакуация" добровольная, где-то – принудительная. Людей запугивают обострением боевых действий или обещают им выдать после выезда по 10 тысяч рублей, хотя гауляйтеры умалчивают, что такая помощь предусмотрена только для владельцев российских паспортов.

В своем обращении Балицкий заверил, что, несмотря на эвакуацию, "никакой паники нет". Хотя весь этот процесс сопровождается атмосферой полной дезорганизованности и хаоса. На заправках – дефицит топлива, в магазинах заканчиваются продукты, в банкоматах – наличные. По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, оккупанты целенаправленно не подвозят продовольствие, чтобы заставить местных жителей уезжать.

Коллаборанты начали бежать даже из Мелитополя, откуда не объявлялась "эвакуация" (фото: GettyImages)

"Сначала россияне вывозили людей только в Бердянск и Кирилловку. Затем, когда они поняли, что в Кирилловке ничего не могут запустить, ведь там все стоит закрытым уже больше года, они начали вывозить людей в Бердянск, Ростов и Дагестан. Но нам известно о случаях , когда наших людей увезли якобы в Бердянск, а в результате привезли в Ростов, где расположили их прямо в палаточных лагерях", – рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Малашко приводит другой пример: гауляйтеры рассказывали, что вот-вот будет наступление украинских сил и переселили часть жителей в Бердянск. Однако там они фактически оказались покинутыми на произвол судьбы, без условий и средств к существованию, а потому людям пришлось самостоятельно возвращаться домой.

"Также у нас есть данные, что российские военные поселяются в домах тех людей, кого эвакуировали, и просто разграбляют, мародерят – наверное, унитазов им не хватает", - сказал в разговоре с изданием глава Запорожской ОВА.

Федоров добавил, что российская эвакуация уже фактически провалена, поскольку гражданское население в большинстве своем отвечает отказом. По его оценкам, количество согласившихся на выезд автобусами, организованными гауляйтерами, измеряется всего лишь сотнями человек.

"С другой стороны, мы видели, что люди, приехавшие именно из континентальной России и поселившиеся в Мелитополе в захваченных домах и квартирах, действительно уехали в первый же день проведения эвакуации, несмотря на то, что из Мелитополя эвакуация гауляйтерами не объявлялась", – обратил внимание внимание мэр города.

Гораздо больше желающих выезжать именно среди коллаборантов, ставленников россиян и тех, кто добровольно получил паспорт РФ. По словам Малашко, они бегут либо в Крым, либо через Донецкую область в Россию.

"Выезд наблюдается в основном из крупных городов – Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Россияне понимают, что деоккупация этих территорий уже скоро и поэтому делают что-то, чтобы своих уберечь", – говорит руководитель области.

По данным ГУР, представители оккупационных органов власти забирают с собой все ценное, что могут транспортировать: машины, оборудование, бытовую технику и важные документы. Например, в селе Веселое Мелитопольского района местные "полицаи" просто закрыли отделение и сожгли всю документацию. Такое же произошло в мелитопольском "паспортном столе" и в так называемой "военной службе", уточнил Федоров.

Самая показательная в этом смысле ситуация в Энергодаре, откуда россияне вывозят даже медицинское оборудование, а больных отправляют в мелитопольскую больницу. В городе не работает стационарный интернет, админслужбы и значительная часть аптек. Есть ажиотаж на товары первой необходимости.

"Из Энергодара также вывозят персонал Запорожской атомной электростанции. Но речь идет о людях, которые либо сознательно работали на них, либо были вынуждены на них работать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами", – рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Оккупанты приступили к эвакуации персонала ЗАЭС (фото: GettyImages)

В перспективе речь может идти об "эвакуации" около трех тысяч работников, подписавших контракт с оккупационной структурой "АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или непосредственно с "Росатомом". Сама ЗАЭС была остановлена в сентябре прошлого года.

"В Энергодаре Запорожская атомная станция не работает, мы ее подпитываем украинскими сетями. Есть информация, что оттуда оккупанты вывозят некоторую документацию. А территорию станции в основном используют как склад вооружения и тяжелой техники. К нам также поступала информация, что российский персонал со станции вывезли. В то же время там сейчас находятся представители МАГАТЭ, которые работают и предоставляют соответствующие отчеты", – пояснил Малашко.

Подготовка к боям

Похожее "броуновское движение" происходит и на той территории Херсонщины, которую все еще контролируют россияне. Собеседники издания в военных кругах утверждают: данные о том, что украинские силы заняли позиции в области на левом берегу Днепра, сейчас не соответствуют действительности. Наше присутствие там пока ограничивается "вылазками" ССО и ДРГ. Однако в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на прошлой неделе россияне уже начали сворачивать деятельность некоторых своих "администраций", в том числе в Скадовске.

"Также есть данные, что в Голой Пристани россияне начали вывозить технику из больниц, из облавтодора вывозят документы, оборудование и мебель, из управления рыбхоза также все вывозят. Наблюдается постоянное движение и коллаборантов, и российских фсбшников через Геническ в сторону Крыма. На самом Чонгаре большие пробки на выезд. Однако организованной массовой эвакуации гражданских мы пока не наблюдаем", – рассказал изданию спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Едва ли россияне действительно озабочены судьбой гражданского населения оккупированных территорий. В этом можно убедиться на примере вывоза жителей правобережья Херсона, которых в прошлом году просто использовали как "живой щит". Сейчас этой "эвакуацией" оккупанты также преследуют сразу несколько целей, однако они не связаны с отводом войск.

"Там, где они размещают наших людей в Бердянске, они размещают и военных. Поэтому они нашими людьми прикрываются. Во-вторых, сегодня мы видим, что после выезда жителей по эвакуации, туда сразу заезжают россияне и начинают мародерить. Третья цель – это чтобы показать своей пропаганде, что они вроде бы беспокоятся о жителях оккупированных территорий", – считает мэр Мелитополя.

В то же время в Главном управлении разведки отмечают: под прикрытием так называемой эвакуации гражданского населения россияне на самом деле проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия на тех территориях, где, по их мнению, будут идти активные боевые действия.

Число российских войск в Запорожской и Херсонской областях не уменьшается, они готовятся к обороне (фото: GettyImages)

"Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям – то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит принудительный вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", – объяснил Черняк.

Однако отвода российских боевых подразделений ни из Запорожской, ни из Херсонской областей ГУР пока не фиксирует. По словам Черняка, на оккупированных территориях этих двух регионов сейчас сосредоточено около 152 тысяч личного состава вражеских войск. И все их действия указывают на то, что они готовятся к обороне.

Особенно отчетливо это наблюдается в районе Мелитополя, вокруг которого противник построил разветвленную систему оборонительных рубежей. Через этот город идет логистический путь, связывающий российские войска от левого берега Днепра до Мариуполя. Поэтому потеря Мелитополя, с одной стороны, перережет поставки оккупационной группировки на юге. А с другой – откроет нашим войскам путь в Перекоп и Чонгар – воротам в Крым.

При таком развитии событий российский контингент на левобережье Херсонщины и на Мелитопольском направлении окажется фактически в полуокружении и будет вынужден отходить на полуостров. Однако если с Керченским мостом случится еще какой-то инцидент, то это не самый удачный путь для отступления. Очевидно, местные коллаборанты не считают это событиями далекой перспективы, если уже сейчас решили бежать.