"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті. Чекаємо подробиць від Генштабу", - написав Федоров.

Фото: в окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, що вчора в тимчасово окупованому Токмаку також лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що окупанти проводять так звану "евакуацію" з Токмака до Бердянська.

Перед цим стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони.

Детальніше про те, чи справді окупанти вже готуються відступати з півдня читайте в матеріалі РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію".

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