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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

Токмак, Воскресенье 24 декабря 2023 10:33
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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы Фото: городской голова Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах утром 24 декабря. "Бавовна" звучит на северной окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города", - написал он.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, что российские захватчики оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали главными пунктами врага.

Также мы писали, что в последнее время участились взрывы в оккупированном Мелитополе. Местные говорят, что путинским войскам стало неспокойно в городе, поскольку Силы обороны Украины имеют оружие, которое может достать до них.

Кроме того, часто "бавовна" звучит и в оккупированном Токмаке. Недавно там "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.

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Запорожская область Взрыв
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