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В пригороде Токмака раздаются взрывы

Запорожье, Понедельник 01 января 2024 11:32
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В пригороде Токмака раздаются взрывы Фото: в пригороде Токмака раздаются взрывы 1 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 1 января гремят взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Русня в Токмаке принимает поздравления с 2024 годом. Жители сообщают о звуках взрывов в пригороде", - рассказал он.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

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