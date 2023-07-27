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В оккупированном Токмаке раздались взрывы

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Четверг 27 июля 2023 17:36
В оккупированном Токмаке раздались взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Токмаке раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались громкие взрывы 27 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах", - написал он.

Ситуация в Токмаке

Российские оккупанты захватили город Токмак в самом начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

При этом в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. В связи с этим в захваченных городах часто сообщают о взрывах.

Обычно во время такой "бавовны" взрываются места базирования россиян, склады боеприпасов и техники.

Только 24 июля в Токмаке сообщали о четырех "прилетах".

К тому же, по данным Bellingcat, захватчики построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

Тем временем The New York Times сообщило, что украинские бойцы усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать россиянам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

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Запорожская область
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