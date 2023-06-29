В оккупированном Токмаке россияне построили дамбу, - Bellingcat

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bellingcat.

Согласно снимкам, дамба была построена в начале мая этого года. Это привело к тому, что река Токмачка значительно расширилась к востоку от города. Она также затопила ближайшие поля. Начиная с июня уровень воды в реке постоянно растет.

На снимках видны следы шин, ведущих от дамбы. Это свидетельствует о том, что дамбу могут использовать также в качестве моста.

Фото: спутниковые снимки Токмак (bellingcat.com)

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак еще в самом начале полномасштабной войны. При этом в захваченной Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, например, недавно ночью в окрестностях Токмака прозвучала серия взрывов.

При этом захватчики усилили "фильтрацию" населения в оккупированной части Запорожской области. Они тщательно проверяют вещи и документы местных жителей и собирают отпечатки пальцев.

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