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В оккупированном Токмаке россияне построили дамбу, - Bellingcat

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Четверг 29 июня 2023 15:39
В оккупированном Токмаке россияне построили дамбу, - Bellingcat Фото: в оккупированном Токмаке россияне построили дамбу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные построили дамбу в окрестностях временно оккупированного города Токмак, Запорожской области. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bellingcat.

Согласно снимкам, дамба была построена в начале мая этого года. Это привело к тому, что река Токмачка значительно расширилась к востоку от города. Она также затопила ближайшие поля. Начиная с июня уровень воды в реке постоянно растет.

На снимках видны следы шин, ведущих от дамбы. Это свидетельствует о том, что дамбу могут использовать также в качестве моста.

В оккупированном Токмаке россияне построили дамбу, - BellingcatВ оккупированном Токмаке россияне построили дамбу, - Bellingcat

Фото: спутниковые снимки Токмак (bellingcat.com)

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак еще в самом начале полномасштабной войны. При этом в захваченной Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, например, недавно ночью в окрестностях Токмака прозвучала серия взрывов.

При этом захватчики усилили "фильтрацию" населения в оккупированной части Запорожской области. Они тщательно проверяют вещи и документы местных жителей и собирают отпечатки пальцев.

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