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В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ, - NYT

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Четверг 27 июля 2023 06:48
В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ, - NYT Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Главный удар контрнаступления украинских военных в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны, при этом другие силы остаются в резерве, утверждают два представителя Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Комментарии американских чиновников относительно детали кампании совпали с сообщениями в среду о ситуации вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где велись артиллерийские бои.

Как говорится в материале, украинские официальные лица рассказали чиновникам США, что усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.

Так, в среду появились сообщения украинских военных о том, что Силы обороны неуклонно отбрасывают оккупантов, но их продвижение было постепенным, без каких-либо серьезных прорывов. Бойцов ВСУ замедляют минные поля, а также артиллерийский огонь и авиаудары войск РФ.

Цель бойцов ВСУ заключается в перерезании "сухопутного коридора" между оккупированным Крымом и временно захваченными РФ территориями на юге Украины, или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону досягаемости нашей артиллерии.

Как заявили официальные лица Украины в Вашингтоне, новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель.

"Это большое испытание", - сказал один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.

Контрнаступательные действия ВСУ

Военные ВСУ продолжают вести наступательную операцию на фронте. По данным Генштаба, бойцы продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

На днях стало известно, что российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Также ВСУ продвигаются на юге, в том числе в районе Старомайорского.

При этом украинским военным приходится сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Как заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 июля, украинские военные в тот день добились хороших результатов на фронте.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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