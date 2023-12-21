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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

Токмак, Запорожская область, Четверг 21 декабря 2023 14:29
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В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы Фото: в оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах днем 21 декабря. "Бавовна" настолько мощная, что ее "слышит весь город".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители сообщают о взрывах. Слышит весь город. Молчат только оккупанты", - написал Федоров.

Подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Часто в последнее время раздаются взрывы и в Токмаке.

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