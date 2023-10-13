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В Мелитополе с утра прогремел взрыв

Мелитополь, Пятница 13 октября 2023 08:16
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В Мелитополе с утра прогремел взрыв Фото: в Мелитополе прогремел взрыв 13 октября
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в пятницу утром, 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Мелитополе. То ли вражеская певео доказывает свою аналоговнетность, то ли рашистам снова не до смеха", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь окупирован российскими войсками с февраля 2022 года во время вторжения захватчиков на территорию Украины. За время оккупации враг успел обустроить в городе несколько баз и мест сосредоточения живой силі и техники.

Недавно СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих. При этом, несмотря на "тыловой" статус города, в Мелитополе, как и в других оккупированных городах Запорожской области, зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

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