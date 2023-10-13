В Мелитополе с утра прогремел взрыв
Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в пятницу утром, 13 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Взрыв в Мелитополе. То ли вражеская певео доказывает свою аналоговнетность, то ли рашистам снова не до смеха", - рассказал он.
Ситуация в Мелитополе
Мелитополь окупирован российскими войсками с февраля 2022 года во время вторжения захватчиков на территорию Украины. За время оккупации враг успел обустроить в городе несколько баз и мест сосредоточения живой силі и техники.
Недавно СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих. При этом, несмотря на "тыловой" статус города, в Мелитополе, как и в других оккупированных городах Запорожской области, зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.