В Мелитополе партизаны подорвали трех офицеров РФ во время заседания штаба, - ГУР

В Мелитополе, 11 ноября, партизаны подорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины .

"Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова", - пишет ГУР.

В вышеупомянутом здании террористы разместили свой штаб. В частности атака была осуществлена во время заседания офицеров ФСБ и Росгвардии.

Подробности операции

За час до собрания террористы перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма", которые враг превратил в военные базы.

Фото: в Мелитополе партизаны взорвали офицеров РФ во время заседания в штабе (t.me/DIUkraine)

Во время взрыва были ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях пока уточняется.

"После удара в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами примчались много полицаев. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", - добавляет ГУР.

Взрыв в Мелитополе 11 ноября

Вчера, 11 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв. Позже гражданские сообщили о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат".

Как рассказывал мэр Мелитополя Иван Федоров, после взрыва по городу на бешеной скорости ездили полицейские автомобили.