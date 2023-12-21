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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи

Токмак, Запорізька область, Четвер 21 грудня 2023 14:29
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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи Фото: в окупованому Токмаку лунають гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи вдень 21 грудня. "Бавовна" настільки потужна, що її "чує все місто".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти", - написав Федоров.

Детальної інформації про причини та наслідки вибухів наразі немає.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

Часто останнім часом лунають вибухи й у Токмаку.

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