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В оккупированном Скадовске прозвучали взрывы

Скадовск, Вторник 17 октября 2023 16:18
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В оккупированном Скадовске прозвучали взрывы Фото: в оккупированном Скадовске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы во вторник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

О серии взрывов рассказали местные жители. Звуки "бавовны" раздавались около четырех часов дня.

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в публикации.

Что именно взорвалось и где - пока неизвестно. Объяснений от официальных лиц относительно инцидента не поступали.

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