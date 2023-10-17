В оккупированном Скадовске прозвучали взрывы
Фото: в оккупированном Скадовске прогремели взрывы (Getty Images)
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы во вторник, 17 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
О серии взрывов рассказали местные жители. Звуки "бавовны" раздавались около четырех часов дня.
"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в публикации.
Что именно взорвалось и где - пока неизвестно. Объяснений от официальных лиц относительно инцидента не поступали.
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