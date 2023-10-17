В оккупированном Скадовске прозвучали взрывы

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы во вторник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

О серии взрывов рассказали местные жители. Звуки "бавовны" раздавались около четырех часов дня. "Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в публикации. Что именно взорвалось и где - пока неизвестно. Объяснений от официальных лиц относительно инцидента не поступали. Новость дополняется...