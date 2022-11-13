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В оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах

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Скадовск, Воскресенье 13 ноября 2022 14:32
В оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах Фото: в оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Скадовске Херсонской области слышны громкие взрывы. Этот город находится под временной оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны громкие взрывы", - сообщило издание, ссылаясь на местных жителей.

Отметим, что официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

В оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах

Напомним, совсем недавно стало известно, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра и теперь она размещена именно в захваченном Скадовске.

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