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Оккупанты заявили об "атаке дронов" в Херсонской области: на месте инцидента пожар

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Скадовск, Воскресенье 20 августа 2023 15:45
Оккупанты заявили об "атаке дронов" в Херсонской области: на месте инцидента пожар Фото: оккупанты заявили об "атаке дронов" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что отбили "атаку дронов" на оккупированной части Херсонской области. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Российские захватчики утверждают, что противовоздушная оборона сбила несколько беспилотников. Это якобы произошло между Скадовском и Голой Пристанью, которые находятся на левом берегу Херсонской области.

Как уверяют оккупанты, сбитые дроны якобы упали в лес.

На опубликованных кадрах заметны клубы дыма. Вероятно, на месте инцидента вспыхнул пожар.

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов. Сегодня также россияне пожаловались на "атаку дронов" в Ростовской области.

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