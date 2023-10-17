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В окупованому Скадовську пролунали вибухи: що відомо

Скадовськ, Вівторок 17 жовтня 2023 16:18
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В окупованому Скадовську пролунали вибухи: що відомо Фото: в окупованому Скадовську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи у вівторок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Про серію вибухів розповіли місцеві мешканці. Звуки "бавовни" пролунали близько четвертої години дня.

"У тимчасово окупованому Скадовську було чути вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться у публікації.

Три "прильоти"

У місцевих Telegram-каналах жителі Скадовська пишуть про як мінімум три "прильоти".

"Район набережної, дитячий пляж. Приватні готелі. Офіцерйо там... Планова бавовнизація... У Скадовську сильний вибух у районі воєнки. Біля пансіонатів. Зникло світло", - повідомляють у мережі.

Удар по розташуванню офіцерського складу ворога

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, було уражено розташування офіцерського складу російських військ.

"Скадовськ, привіт... Повідомляють про прильот по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре", - написав він у Telegram.

Також було опубліковано фото зі Скадовська з димом, ймовірно, після одного із вибухів.

В окупованому Скадовську пролунали вибухи: що відомо

Вибух в окупованому Скадовську 17 жовтня (фото: t.me/pinffo)

В окупованому Скадовську пролунали вибухи: що відомо

Тимчасово підконтрольне військам РФ місто Скадовськ станом на 17.10.2023 (фото: скрін карти deepstatemap)

Вибухи у Скадовську

Скадовськ у Херсонській області - місто і морський порт - розташований на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Населений пункт був окупований російськими загарбниками на початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли ворожі колони сунули з окупованого Криму дані на материкову частину України.

У Скадовську під окупацією вибухи - не рідкість. Вони є наслідком, зокрема, ударів Сил оборони України по військових цілях, складах БК, скупченню техніки російських інтервентів. Українським військовим у цьому сприяють представники місцевого підпілля.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося про вибухи в Скадовську в липні. А також раніше наприкінці серпня російські окупанти скаржилися на "атаку безпілотників" неподалік цього міста.

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Херсонська область вибухи Війна Росії проти України
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