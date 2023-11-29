В оккупированном Севастополе раздались взрывы: россияне говорят об "учениях"

Во временно оккупированном Севастополе утром 29 ноября раздались взрывы. Россияне утверждают, что это просто "учения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

Как сообщается, в Севастополе было слышно не менее пяти взрывов. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

В то же время в пророссийских Telegram-каналах пишут об "учениях".

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, в России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым ночью 24 ноября. Тогда в городе Джанкой были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

А 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.