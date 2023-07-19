В оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы: в чем причина

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Козачьей бухты в ночь на 19 июля. Они могут быть связаны с очередной российской ракетной атакой по городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"В Севастополе серия громких взрывов в районе Казачьей бухты", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что эти взрывы могут объясняться запуском российскими оккупантами ракет по территории материковой Украины этой ночью.

Так, в сети появилось видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты "Оникс": 2, потом еще 2, а потом - 4. Через некоторое время последовала вторая серия залпов.

Ночная воздушная атака РФ 19 июля

Российские оккупанты єтой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В местных пабликах стали появляться сообщения о работе ПВО в ряде регионов.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.

Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье.

Взрывы в Крыму

Отметим, что на временно оккупированном полуострове периодически раздаются взрывы. Обычно они связаны с атаками украинских военных, которые бьют по скоплениям оккупантов, их технике и боеприпасам или стратегическим объектам.

Так, например, днем 18 июля В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Также стало известно, что на севере Крыма, в Красноперекопске, раздались взрывы, местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".

К тому же, позавчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.