В оккупированном Мелитополе раздались взрывы: горит аэродром
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. После прилетов горит аэродром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram РИА-Мелитополь и заявление коллаборанта Владимира Рогова.
"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховского шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в сообщении украинского паблика.
Информацию о прилетах подтверждает и заявление коллаборанта Владимира Рогова. По его словам, в городе произошли три взрыва. Это случилось в условиях ракетной опасности.
Напомним, что из порта временно оккупированного Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна.
Ранее РБК-Украина сообщало, что враг на временно оккупированных территориях Украины придумал новую схему, как "законно" забрать жилье у жителей.
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