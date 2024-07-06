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Оккупанты придумали еще одну схему "отжима" жилья у жителей на ТОТ, - ЦНС

Суббота 06 июля 2024 06:11
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Оккупанты придумали еще одну схему "отжима" жилья у жителей на ТОТ, - ЦНС Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты придумали еще одну схему по "отжиму" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ).

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Теперь захватчики вполне "законно" могут отобрать жилье даже у тех жителей ТОТ, которые не уехали и даже оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством. Для этого достаточно лишь признать такое жилье аварийным.

"Оккупационная администрация Херсонщины подготовила законопроект по выселению украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. О критериях определения такими речь не идет", - сообщили в ЦНС.

В ведомстве отметили, что ввиду предыдущего опыта, россияне присваивают себе любую недвижимость, которая им бросится в глаза. Для этого жилье просто "национализируют".

Напомним, что население временно оккупированной Донецкой области резко уменьшилось на полмиллиона.

"Колаборанты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет пропавших без вести при эвакуации", - рассказали в ЦНС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия заставляет депортированных украинцев записывать видеоролики в поддержку так называемой "СВО", или иначе говоря – войны против Украины.

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