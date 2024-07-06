Оккупанты придумали еще одну схему "отжима" жилья у жителей на ТОТ, - ЦНС

Российские оккупанты придумали еще одну схему по "отжиму" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ).

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Теперь захватчики вполне "законно" могут отобрать жилье даже у тех жителей ТОТ, которые не уехали и даже оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством. Для этого достаточно лишь признать такое жилье аварийным.

"Оккупационная администрация Херсонщины подготовила законопроект по выселению украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. О критериях определения такими речь не идет", - сообщили в ЦНС.

В ведомстве отметили, что ввиду предыдущего опыта, россияне присваивают себе любую недвижимость, которая им бросится в глаза. Для этого жилье просто "национализируют".