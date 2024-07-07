Из порта Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна, - ЦНС
Российские оккупанты продолжают вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Донецкой области. В частности, из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 800 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
"С начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ТОТ Украины на россию из порта Мариуполя", - говорится в сообщении.
Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.
"Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна", - добавили в ЦНС.
Напомним, что российские захватчики придумали новую схему по "отжиму" жилья на оккупированных территориях. Она не поможет даже тем людям, которые не уехали и оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ.
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