В Мариуполе произошли взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО: есть "прилеты"

В Мариуполе прогремели взрывы 22 июня. Оккупанты заявили о работе ПВО, есть информация о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет .

"В Мариуполе громко!" - говорится в сообщении.

Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО.

"В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города. Захватчики пишут о сбитии ракет возле города, а также в районе поселка Никольское", - добавили в горсовете.

Также отмечается, что возможен "прилет" или падение обломков на 23-м микрорайоне.

"Жители пишут, что слышали взрыв и виден черный дым", - добавляют чиновники.

Что известно о "прилетах"

По предварительной информации, в результате обстрелов, в оккупированном Мариуполе было попадание в базирование оккупантов. Повреждены до 5 единиц техники. Также были повреждены ПВО захватчиков.

Кроме того, есть информация, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.