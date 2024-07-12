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В Мариуполе взрывы: сообщают о возможном "прилете" в районе аэропорта

Мариуполь, Пятница 12 июля 2024 13:17
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В Мариуполе взрывы: сообщают о возможном "прилете" в районе аэропорта Фото: в Мариуполе сообщают о взрывах 12 июля (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

12 июля в Мариуполе прогремели взрывы. Не исключено, что "прилетело" в районе аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возможный "прилет" произошел в районе аэропорта.

"Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Оккупационные источники сообщают о якобы "перехвате 5 ракет HIMARS". Но судя по дыму, реальность совсем другая", - добавили в горсовете.

Взрывы в Мариуполе

Российские войска оккупировали город Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года. С того момента порт захватчики превратили в военную базу.

При этом Силы обороны постоянно бьют по военным объектам, расположенным в черте города и в Мариупольском районе. Так, в июне в Мариуполе тоже раздавались взрывы. Захватчики сообщали о баллистике в направлении города и работе ПВО.

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